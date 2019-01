VERONA – Il figlio è nato morto, ma per seppellirlo servivano soldi che non aveva. Una mamma di 30 anni dell’est Europa, che vive da sola ed è disoccupata, ha preso così una difficile decisione. La donna non ha riconosciuto il figlio, nato nell’ospedale di Legnago, e a dare al neonato una degna sepoltura saranno i servizi sociali.

Secondo la ricostruzione de L’Arena, la donna si è presentata all’ospedale per complicazioni della gravidanza e ha partorito il bimbo, che è nato già morto. La mamma vive in un paesino della provincia di Verona e ha affrontato il grave lutto da sola. Poi la decisione di non riconoscerlo quando si è resa conto che non avrebbe avuto i soldi per dargli una degna sepoltura.

Il neonato è rimasto così senza nome e l’amministrazione ha stanziato 700 euro per organizzare il “funerale di povertà” per il bimbo, che è stato poi seppellito nell’apposito settore del cimitero di San Pietro. Viste le condizioni difficili in cui è venuto alla luce, il Comune ha deciso di impegnarsi attivamente affinché la tomba dove riposa il neonato abbia il necessario decoro. Elena Zanetti, delegata all’Emergenza abitativa, ha spiegato: “Ci rivolgeremo alle imprese specializzate nei servizi cimiteriali, affinché qualcuna di queste doni una lapide e fornisca elementi che decorino la piccola tomba”.