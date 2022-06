Grave ennesimo incidente sul lavoro. Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un macchinario, all’interno di un’azienda a Legnano (Milano). Il ferimento è avvenuto la mattina di oggi, lunedì 27 giugno.

Operaio gravemente ferito a legnano (Milano)

E’ successo in via Novara presso la Ltc Group. Il ferito è un operaio di origine pachistana di 39 anni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un elicottero e un’ambulanza. Presenti anche i Carabinieri di Legnano per l’avvio degli accertamenti del caso.

Traumi multipli da schiacciamento

A quanto emerso, il lavoratore ha riportato traumi multipli da alla testa, al torace, alla schiena e a un braccio. I soccorritori, chiamati dai colleghi, hanno lavorato a lungo per stabilizzarlo prima del trasporto in ospedale in codice rosso.