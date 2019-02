TORINO – E’ accusato di aver sparato all’inquilino che non gli pagava l’affitto di casa. Per questo Michele Prima, 55 anni è stato arrestato dai carabinieri di Leini, in provincia di Torino. Nella serata di mercoledì 6 febbraio l’uomo avrebbe esploso tre colpi di pistola contro un ragazzo moldavo di 26 anni, Feodor Budaianu, inquilino nell’appartamento accanto di sua proprietà. Secondo quanto si apprende, l’uomo ha aperto il fuoco a causa del mancato pagamento del canone d’affitto.

Originario di Santa Caterina di Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, coltivatore agricolo con precedenti di polizia, l’uomo è ora rinchiuso nel carcere di Ivrea con l’accusa di tentato omicidio. Mentre il 26enne, colpito alla testa, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cto, dove i medici stanno provando a salvargli la vita.

Il ragazzo, un operaio residente in strada Lombardore a Leini, abita da circa un anno in uno degli appartamenti dello stabile di proprietà di Michele Prima, in cui abitano anche altre famiglie. Le condizioni del giovane sono gravissime: la pallottola si è fermata nella zona parietale destra del cranio e i neurochirurghi lo stanno sottoponendo a un delicato intervento.