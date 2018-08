LEINI – Leini (Torino): quad contro muro, muoiono zio e nipote. Lo zio decide di viaggiare con la nipote a bordo di un quad a Leini nei pressi di Torino. Durante il viaggio avviene però un incidente stradale che non ha lasciato loro scampo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Le vittime sono Davide Tonni di 53 anni e Francesca Melis di 22 anni. Lui abitava a Leini, lei a Settimo Torinese.

Sulle cause dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che né l’uomo né la nipote indossassero il casco.

Zio e nipote sono finiti contro un muro dopo aver svoltato da una strada sterrata verso la provinciale. Poi il quad ha finito la sua corsa in un fosso e per recuperarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Melis e Tonni sono morti sul colpo e i sanitari del 118 quando sono arrivati non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente.

A luglio, sono morti Paolo Verzini e la sua compagna Federica Baltier in seguito ai postumi di un grave incidente stradale nell’isola di Rodi in Grecia. Erano venuti in vacanza da Verona. Verzini, esperto pilota visto che è stato professionista di rally, guidava un quad con il quale la coppia stava girando l’isola.