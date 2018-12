SIRACUSA – Una giovane 20enne è morta in un incidente stradale avvenuto in via Cirene, a ridosso dell’ingresso della chiesa Santa Croce, nel cuore di Lentini, in provincia di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente al vaglio della Polizia, Valentina Agliolo – il nome della vittima – era alla guida di uno scooter e per cause non ancora chiare ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. La polizia sta indagando per cercare di fare luce sulla dinamica del sinistro.

La ventenne è deceduta in pochi istanti. Sarebbe invece in gravi condizioni l’amica che era con lei in sella al motorino: la ragazza presenta fratture sparse in tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita. Immediati i soccorsi: il personale sanitario del 118 ha trasportato la ragazza all’ospedale Lentini, e poi è stato necessario il trasferimento al Cannizzaro di Catania. Per Valentina invece non c’è stato nulla da fare.