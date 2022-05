Leo Gassman soccorre una ragazza americana dopo un tentativo di violenza: “Ecco cosa è successo”

Leo Gassman, il figlio di Alessandro Gassman, ha soccorso una 30enne americana che poco prima aveva subito un tentativo di violenza. Tutto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Portonaccio, Roma.

Il racconto di Leo Gassman

“Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese – ha spiegato Leo Gassman su Instagram -. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”. L’artista, vincitore a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, riferisce di aver chiamato “la polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti”.

Le parole della ragazza

Intervistata da Repubblica, la 30enne americana ha provato a mettere insieme i ricordi di quella notte:

“Ero stata a una festa di una mia amica a Trastevere, eravamo un gruppo di artisti, persone squisite che conoscono ormai da due anni, da quando sono arrivata a Roma dalla Pennsylvania per studiare Storia dell’arte all’università di Tor Vergata. Eravamo in questo giardino a Trastevere, dietro l’Orto botanico. Abbiamo bevuto. Li ho conosciuto un ragazzo che credevo fosse loro amico, una persona per bene”.

E ancora: “Io ero lì con due miei cari amici. A un certo punto abbiamo deciso di andare in un locale a Portonaccio. I miei due amici hanno preferito tornare a casa. Io e questo ragazzo siamo saliti su un taxi. Ha provato a toccarmi, a baciarmi, ma ho dei ricordi piuttosto sfocati. Dei flash, ricordo solo che piangevo disperata, a un certo punto ho avuto un attacco di panico. Ero disperata”.

Ricorda che Gassman l’ha soccorsa? “Non bene. Ricordo solo vagamente che quel ragazzo a un certo punto è scappato, c’era traffico. E un altro ragazzo è venuto verso di me con una bottiglia d’acqua, poi è arrivata la polizia”.