Leonardo Bomber Gritti, l’ex calciatore è morto. Era in stato vegetativo da nove anni (foto d’archivio Ansa)

E’ morto bomber Leonardo Gritti. L’ex calciatore aveva 47 anni. Gritti, in coma vegetativo da nove anni, nel giugno del 2012 era rimasto vittima di un malore dopo una partita sul campo di Arzago d’Adda. Da allora era in coma vegetativo, assistito in una casa di riposo a Capriate.

Gritti era molto popolare a Bergamo. Ex calciatore del Treviglio, l’attaccante aveva vestito anche le maglie di Leffe, Monza, Trevigliese e Arzago.

La carriera di Gritti

Classe 1974, da piccolo il calciatore, come racconta Bergamo News, “era stato notato e ingaggiato dal Leffe con cui giocò diversi campionati di C1 e C2, con parentesi al Monza in serie B. Rientrato fra i dilettanti a fine anni ’90, aveva vestito la maglia della Trevigliese nel campionato di Eccellenza 2002-03, prima di fare una scelta davvero inusuale viste le qualità: dal massimo campionato regionale alla Terza categoria, ad Arzago, dove gestiva anche uno dei vari locali poi aperti sul territorio”.

Il ricordo sui social

“Con te se ne va anche una parte di me… gli anni belli di sfide, di vittorie, goal e risate… tante risate… eri e sarai per sempre il mio bomber!! E ti troverò sempre lì… su un campo da calcio a esultare come un matto dopo un goal! ” ha scritto sui social il sindaco di Arzago d’Adda, Gabriele Riva.

“Ciao Leo, campione sfortunato – è l’addio della Trevigliese -. Alla famiglia di vanno le sentite condoglianze della società, onorata di aver avuto fra i suoi tesserati un giocatore di simile talento e un ragazzo di impareggiabile simpatia”.