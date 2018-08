TARANTO – Un bimbo di appena 2 anni è morto soffocato in casa a Leporano, in provincia di Taranto, per un acino d’uva. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il piccolo si trovava nell’appartamento con i genitori e stava mangiando, quando ha iniziato a soffocare. Subito sono scattati i soccorsi, ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava mangiando dell’uva quando un acino gli è andato di traverso. I genitori lo hanno portato al vicino presidio sanitario, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. I carabinieri sono stati informati e indagano su quanto accaduto.

Poco meno di un mese fa un’altra bimba ha perso la vita soffocata da un chicco d’uva mentre si trovava in spiaggia a Taranto con i genitori. Anche per la piccola Maria Chiara non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi.