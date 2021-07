Lerici, bambino di 5 anni in coma dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione al 2° piano (foto Ansa)

Lerici, bambino di 5 anni in coma dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione al 2° piano. Un bambino di 5 anni è in coma dopo essere caduto dalla finestra di una abitazione al secondo piano di un palazzo di Lerici, nello Spezzino. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova.

La direzione sanitaria fa sapere che le sue condizioni “sono gravissime. Sono in corso le attività diagnostiche per definire l’estensione delle lesioni, la prognosi è riservata”.

Il bimbo è arrivato al Gaslini alle 9 con una ambulanza che lo aveva prelevato all’aeroporto di Genova dove era arrivato con una eliambulanza.