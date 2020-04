AREZZO – Una bimba di 4 anni è stata uccisa con un coltello nella casa dove viveva con la famiglia a Levane (Arezzo). Secondo gli investigatori a colpirla sarebbe stato il padre che ha poi tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. L’uomo è stato poi recuperato dai vigili del fuoco e portato in ospedale.

L’uomo è un operaio originario del Bangladesh. La bambina presenta una ferita alla gola. Piccole escoriazioni per il fratello che ha 12 anni. Sotto choc la madre che al momento non è in grado di parlare.

Tutto è avvenuto in un’abitazione al terzo piano di uno stabile. A dare l’allarme secondo quanto appreso dall’Ansa sarebbe stato un vicino di casa. Il padre della bambina, 39 anni, si è poi buttato nel pozzo vicino all’abitazione, che non è molto profondo secondo quanto riferiscono gli inquirenti.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale della Gruccia, in Valdarno, in codice giallo. Portato nello stesso ospedale, in codice giallo secondo quanto appreso, anche il fratello della bambina morta: presenterebbe piccole ferite alla testa.

Tutto da chiarire al momento cosa abbia scatenato l’aggressione. Sul posto, insieme ai carabinieri di Bucine, San Giovanni e di Arezzo, intervenuto anche il pm Laura Taddei. (Fonte Ansa).