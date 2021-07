Licata, consigliere comunale ex Lega indagato per tentato omicidio: ha sparato quattro colpi di pistola al socio in affari (foto ANSA)

Un consigliere comunale di Licata, eletto nel 2018 con la Lega, ha sparato quattro colpi di arma da fuoco all’indirizzo del socio in affari, con cui gestisce un’agenzia di onoranze funebri, e poco dopo si è costituito. Adesso indagato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Spara al suo socio in affari: indagato consigliere comunale di Licata

E’ stato lui stesso a far ritrovare la pistola ai carabinieri durante la perquisizione. La sparatoria, alla cui base ci sarebbero dissidi economici tra i due, è avvenuta nella serata di ieri nei pressi di via Grangela. Dei quattro colpi esplosi soltanto uno è andato a segno, colpendo di striscio a un braccio l’imprenditore 71enne. Quest’ultimo è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata con una prognosi di venti giorni. Appena una settimana fa, all’indirizzo della stessa agenzia di onoranze funebri, erano stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco.

Il consigliere comunale era stato eletto nella lista Lega Noi con Salvini

Il consigliere comunale, 48 anni, era stato eletto nel 2018 nella lista “Lega Noi con Salvini” (ma non risulta iscritto) per poi diventare a marzo 2019 capo del gruppo consiliare di “Liberi e Indipendenti per Licata”, in opposizione del sindaco Giuseppe Galanti.