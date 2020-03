Blitz dice

Napoli, quei cento al Pellegrini. Erano in cento ad assalire e devastare il Pronto Soccorso dell’ospedale. Non una famiglia impazzita di dolore, non un gruppo di amici che ha perso la testa. No, era un clan che si è mobilitato. Non cittadini folli, ma una tribù lucidamente ostile alla cittadinanza.