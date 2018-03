ROMA – Al liceo Aristotele di Roma interviene il Tar per stabilire se 14 classi dell’istituto devono andare a scuola il sabato o meno. Da un lato c’è la scuola che ha applicato la decisione del preside e del Consiglio d’istituto di concludere le attività il venerdì, dall’altro lato i genitori e gli alunni che invece volevano mantenere al sabato le lezioni. Alla fine il Tar ha dato ragione ai secondi e gli alunni continueranno ad andare a scuola anche il sabato.

Come riporta Il Tempo, a far propendere i giudici verso genitori e alunni è stata una delibera del luglio 2013, in cui il liceo aveva si deciso di “applicare, a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, l’orario ridotto con esclusione del sabato”, ma “soltanto ai nuovi cicli quinquennali di studio, esclusion fatta, espressamente per i cicli in corso”, ossia quelle quattordici classi toccate dalla nuova decisione presa nel luglio del 2017. Decisione che è stata criticata, dato che le famiglie di quelle 14 classi erano state avvisate che per loro non sarebbe cambiato nulla.

Per i giudici, infatti, “laddove la scuola si orienti per una diversa determinazione, prima dell’adozione della relativa delibera, è necessaria una espressa motivata revoca della precedente delibera”. Tale necessità, viene esplicata perfettamente “sulla persistenza della delibera vigente si siano espressi genitori e studenti che su di essa avevano fondato la ragione – o una delle ragioni – della scelta dell’istituto”.