BOLOGNA – Tragico incidente oggi, venerdì 1° febbraio, in Emilia. Un ragazzo di 17 anni è morto annegato nel tardo pomeriggio nel fiume Reno durante un giro in canoa al Lido di Casalecchio, alle porte di Bologna.

In base a quanto emerso dalla prima ricostruzione, il ragazzo era insieme a un gruppo impegnato in un allenamento nel fiume: all’improvviso avrebbe avuto qualche difficoltà a gestire la canoa, non riuscendo più a venire fuori dall’acqua.

E’ stato dato l’allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con il nucleo sommozzatori, che sono riusciti a recuperare il ragazzo finito in acqua. Riportato a riva, il giovane è stato affidato ai sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre rianimatorie, ma per il diciassettenne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Casalecchio e della Compagnia Borgo Panigale, che hanno avviato accertamenti sulla tragedia.