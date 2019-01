LUCCA – Sorpreso a rubare in un’abitazione di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, ha prima minacciato con un taglierino il proprietario e poi i poliziotti intervenuti, provocandosi anche dei tagli sulle braccia come forma di autolesionismo, e infine si è arreso agli agenti che lo hanno arrestato per furto in abitazione.

Protagonista del fatto, domenica 27 gennaio, un 19enne tunisino, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine. I poliziotti, allertati dal proprietario dell’appartamento, hanno intimato al 19enne di depositare l’arma e il ragazzo, dopo un attimo di esitazione, ha gettato a terra il taglierino ed è stato così bloccato e tratto in arresto dagli agenti.