Lido di Camaiore: turista tedesco ha un malore mentre fa il bagno e annega in mare (Foto archivio Ansa)

Tragedia in mare in Versilia dove un turista tedesco di circa 65 anni è morto poco dopo le 15.30 di lunedì 3 ottobre annegando nelle acque antistanti la spiaggia libera di Lido di Camaiore (Lucca).

L’uomo, secondo le prime informazioni, si trovava in acqua insieme ad altre persone nonostante il mare agitato e le forti correnti. Una volta portato a riva, i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto oltre ai mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 Versilia, è intervenuto anche il personale della capitaneria di Porto di Viareggio.

Lido di Camaiore, il turista riportato a riva da un surfista

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Porto il turista sarebbe stato trovato privo di sensi in acqua da un surfista, in un punto situato a circa 50 metri dalla riva.

Riportato sulla spiaggia dallo stesso surfista, è stato allertato il 118: i soccorritori hanno eseguito diverse manovre di rianimazione, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo una prima ipotesi potrebbe essere annegato per colpa di un malore.

