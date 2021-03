Nonostante i divieti imposti in zona rossa, erano tranquillamente seduti a mangiare al tavolo di un ristorante di Lido di Spina, in provincia di Ferrara, autorizzato, come tutti i locali, solo per la vendita d’asporto.

Per questo motivo la guardia di finanza ha multato i quattro clienti del ristorante, tutti amici, che alla vista delle fiamme gialle hanno cercato di nascondersi inutilmente all’interno della cucina del locale. Per loro la multa sarà da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1.000 euro, perché trovati in zona rossa in assenza di validi motivi.

Sopresi a mangiare al ristorante: chiusura del locale a Lido di Spina

Anche per il titolare del ristorante è scattata la sanzione, per non aver sospeso l’attività di ristorazione in piena emergenza pandemica. Il ristorante, inoltre, è stato chiuso per cinque giorni, in attesa dell’ulteriore provvedimento del Prefetto di Ferrara, che potrebbe decidere di sospendere ulteriormente l’attività (fino a un massimo di 25 giorni) quando i locali potranno riaprire regolarmente con la presenza di clienti serviti al tavolo.

L’attività della Guardia di Finanza si inserisce nel contesto dei servizi pianificati sotto la cabina di regia della Prefettura di Ferrara, per garantire, con l’attuazione di regole condivise ed uniformi, il contenimento della diffusione del Covid-19 in tutta la provincia, nel rispetto delle misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria a tutela della salute pubblica e per salvaguardare tutti gli operatori economici che, seppur in sofferenza finanziaria, rispettano le misure anti-contagio in vigore.