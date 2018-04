FERRARA – Schiacciato da una pala meccanica: così è morto un operaio di 49 anni nel camping che si trova a Lido di Spina, vicino Ferrara, il 10 aprile.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio che è residente a Berra ma originario dell’Albania è rimasto schiacciato dalla benna di una pala meccanica intorno alle 13.45 del 10 aprile. Subito sono scattati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo per via dell’impatto

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari dell’Ausl, che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso. La salma dell’operaio invece è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Ferrara.