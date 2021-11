Lignano Sabbiadoro, cancellata la festa di Capodanno no vax dopo l’appello del sindaco

Cancellata la festa di Capodanno no vax a Lignano Sabbiadoro. Lo ha spiegato il sindaco della città balneare friulana, Luca Fanotto, che ha ricevuto la conferma formale che l’evento organizzato dall’associazione “Liberi si nasce”, “non si terrà in quanto annullato dai vertici della struttura ricettiva” che avrebbe dovuto ospitarlo.

Ieri, dopo che sui social erano circolati inviti a partecipare a una festa di Capodanno no vax nella località balneare, il sindaco aveva chiesto ai promotori di fare un passo indietro.

Le parole del sindaco

“Si precisa – commenta Fanotto – che l’evento era e rimane del tutto legato all’iniziativa di privati. Ciò non ha tuttavia impedito all’amministrazione comunale di intervenire pubblicamente per chiedere” che venisse annullato. Di qui la rinuncia formale giunta al primo cittadino.

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione – conclude Fanotto -, auspicando un senso di responsabilità da parte di tutti in un momento estremamente delicato per la Regione FVG e per l’intero Paese”.

Friuli in zona gialla da lunedì. Fedriga anticipa il Governo: green pass rafforzato

Il Friuli Venezia Giulia, la regione che ha ospitato e ancora ospita le più accanite manifestazioni no vax, come facilmente prevedibile da lunedì entrerà in zona gialla. Da lunedì quindi in Friuli si tornerà ad indossare la mascherina anche all’aperto. E sempre da lunedì scatteranno le nuove limitazioni per i non vaccinati.