UDINE – Una turista austriaca è morta nel sonno mentre era ospite in un campeggio di Lignano Sabbiadoro.

A trovarla priva di sensi è stato il marito. Al suo risveglio, avvenuto verso le 5 con le prime luci dell'alba, l'uomo ha notato che la moglie, già vittima in passato di alcuni problemi respiratori, non rispondeva ai suoi richiami e non respirava più. L'uomo ha subito chiamato il 112 ma ormai non c'era più nulla da fare.

La donna, 49 anni, pare soffrisse già di alcuni problemi di natura respiratoria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lignano.