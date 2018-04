LIMBADI (VIBO VALENTIA) – Un’autobomba causa un morto e un ferito grave a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. La vittima è un uomo di 42 anni, Matteo Vinci, ex candidato alle elezioni comunali. Ferito gravemente anche il padre dell’uomo, Francesco Vinci, di 70 anni.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La bomba, secondo le prime ricostruzioni, era collocata nel vano portabagagli della vettura.

Matteo Vinci, ex rappresentante di medicinali, era stato candidato alle ultime elezioni comunali nella lista “Limbadi libera e democratica”.

Francesco Vinci è stato ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni sarebbero gravi. Lo scoppio dell’ auto, una Ford Fiesta, si è verificato in località Cervolaro mentre l’auto condotta da Matteo Vinci sta percorrendo una strada provinciale.

Nel 2014 Matteo Vinci era stato arrestato con altre 5 persone, compresi i suoi genitori, in seguito ad una rissa per motivi di vicinato.

Sul posto, per il coordinamento delle indagini, il pm di turno della Procura della Repubblica di Vibo Valentia ed un magistrato della Procura antimafia di Catanzaro. Gli artificieri dei carabinieri stanno effettuando gli accertamenti tecnici per verificare dinamica e cause dell’esplosione. Limbadi è uno dei centri della provincia di Vibo Valentia a più alta densità mafiosa, al centro di numerose inchieste della Procura antimafia di Catanzaro.

Ex rappresentante di medicinali, Vinci non era mai incappato in indagini di mafia. Ma con il potentissimo clan Mancuso ha finito per averci a che fare. Lo spiega Alessia Candito di Repubblica: