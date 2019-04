MONZA – Un bambino e una bambina, di sei e sette anni, sono stati aggrediti da un pitbull sfuggito al padrone, mentre giocavano nel cortile della palazzina dove vivono a Limbiate, in provincia di Monza. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, sabato 13 aprile.

A strapparli dalle fauci del cane sono intervenuti alcuni condomini. Soccorsi, i piccoli sono stati trasportati al San Gerardo di Monza con ferite profonde da morso al volto e al corpo. Il pitbull a novembre aveva già aggredito un altro bambino nello stesso condominio.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’animale, un pitbull di due anni, ha azzannato la bimba al volto e alle braccia e il bimbo all’addome e in altre parti del corpo. Le urla dei bimbi hanno richiamato l’attenzione di alcuni condomini che sono corsi in giardino e sono riusciti ad allontanare il cane e mettere in salvo i bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. I piccoli sono affidati ai medici del pronto soccorso del San Gerardo di Monza, saranno operati in serata e non sono in pericolo di vita.

Fonte: Ansa.