Limbiate, scontro tra un’auto e una moto in viale Piave: 25enne gravissimo in ospedale

Limbiate, scontro tra un’auto e una moto in viale Piave: 25enne gravissimo in ospedale. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle ore 15:00. In seguito a questo incidente, il motociclista è uscito peggio visto che è stato trasportato d’urgenza all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Articolo aggiornato alle 19:17

Terribile incidente stradale tra una moto ed un’auto a Limbiate

Come scrive primamonza.it, citando l’Agenzia regionale, sarebbe avvenuto un duro scontro tra una vettura ed una moto. Sarebbero gravissime le condizioni rimediate da un ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto in questo terribile incidente.

Lo scontro tra l’auto e la moto sarebbe avvenuto in viale Piave a Limbiate. Sul posto sarebbero intervenuti in maniera tempestiva la Croce rossa di Saronno ed un’auto medica, oltre agli agenti della Polizia Locale di Limbiate per rilievi necessari per la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente stradale.

Incidente stradale a Limbiate tra un’auto ed una moto: sono ancora da chiarire le dinamiche del fatto

Come scrive primamonza.it, le dinamiche dell’incidente sarebbero ancora da chiarire. Sarebbero invece gravissime le condizioni del motociclista di 25 anni di cui abbiamo parlato in precedenza. Il ragazzo sarebbe stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.