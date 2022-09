Limidi di Soliera: si alza per andare a votare, arriva al seggio per primo, ha un malore e muore (foto Ansa)

Si alza alle sette per andare a votare ma quando arriva al seggio si sente male e muore.

Un 77enne di Limidi di Soliera, in provincia di Modena, è stato colpito da un malore fatale domenica mentre si trovava nel seggio delle scuole elementari di via Papotti.

Il racconto della moglie

“Siamo ancora tutti sconvolti – racconta la moglie al Resto del Carlino –. Non mi rendo conto che sia morto: aspetto di vederlo entrare in casa da un momento all’altro. Alle 6.45 è uscito di casa per andare al seggio, perché poi aveva appuntamento con i suoi amici di sempre. Eravamo rimasti d’accordo che mi avrebbe aspettato lì perché poi saremmo partiti per il mare per chiudere la casa”.

La donna è arrivata poco dopo, alle 7.20: “Appena giunta alla scuola ho notato un certo trambusto; mi dicevano che non si poteva entrare nel seggio perché un uomo aveva avuto un malore. Quando hanno aperto la porta ho riconosciuto il corpo di mio marito dai pantaloni, ma non credevo fosse morto, pensavo fosse solo svenuto e che a breve sarebbe arrivata l’ambulanza. Non mi hanno detto subito la verità: l’ho saputa solo quando è arrivata mia figlia”.

“Siamo sempre stati una famiglia molto unita – sottolinea la moglie –. Io e mio marito non eravamo mai da soli. Dopo il lavoro di camionista era andato in pensione ed era la roccia di tutti noi, che ora ci sentiamo completamente smarriti. Il solo pensiero che ci consola è che ha avuto la morte che desiderava; è crollato di colpo a terra, senza neanche dire una parola, almeno non ha sofferto. Resta la sofferenza però in tutti noi che ora non lo abbiamo più”.