L’imprenditore veneto: “2mila euro al mese e non trovo operai. Mi dicono che vogliono andare in palestra” (foto Ansa)

Un imprenditore veneto dice di non riuscire a trovare operai per la sua azienda malgrado l’offerta di duemila euro al mese.

Le parole dell’imprenditore veneto

“Il nostro compenso è intorno al 2mila euro per un ragazzo che si mette in gioco – racconta l’imprenditore al Gazzettino – ma si fa fatica a trovare dipendenti. Mi dicono: voglio essere a casa alle cinque, voglio andare in palestra, devo uscire con la morosa”. E così, di fronte al rifiuto dei veneti, l’imprenditore veneziano si sta rivolgendo al Sud. “La maggior parte dei nostri dipendenti è del Sud – conferma – ne parlano male, ma al Sud c’è gente che ha voglia id lavorare”.

Il Reddito di cittadinanza

Secondo l’imprenditore tra le cause che allontanano i giovani dal lavoro ci sarebbe il Reddito di cittadinanza: “Bisogna darlo a una portatore di handicap, a una persona che non riesce ad andare in pensione, ma non si può dare il reddito di cittadinanza a un ragazzo giovane che è a casa con la famiglia”.