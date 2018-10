ROMA – L’aeroporto milanese di Linate sarà chiuso per tre mesi nel 2019 per il rifacimento della pista, ma le compagnie aeree sembrano non essersene accorte visto che sui siti online è possibile acquistare i biglietti. Per dei voli fantasma: dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 infatti l’aeroporto sarà inagibile per i lavori, circa trentamila voli per un bacino potenziale di 2 milioni di passeggeri saranno dirottati sugli aeroporti più vicini, Malpensa soprattutto e Bergamo-Orio al Serio.

Circostanza conosciuta e programmata con una falla, tuttavia, che riguarda appunto le prenotazioni online, modalità di acquisto che specie se fatta con largo anticipo interessa migliaia di persone per garantirsi tariffe più vantaggiose. Alitalia, Air France, Klm, British Airways, Iberia, Lufthansa, Brussels Airlines, Scandinavian Airlines, Air Malta – segnala Leonard Berberi sul Corriere della Sera – almeno fino a ieri non hanno ancora aggiornato i siti.

Solo su EasyJet le prenotazioni online si bloccano al 26 luglio. Nella prima settimana dello stop sono stati già inseriti 752 voli e prenotati 96mila posti. Le compagnie dicono che nei prossimi giorni informeranno chi ha già prenotato: “Non appena ci avranno assegnato gli slot nell’aeroporto alternativo cambieremo la programmazione, contatteremo i viaggiatori e li ri-prenoteremo”, assicurano da Iberia.