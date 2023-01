Linea telefonica isolata, prema questo tasto: l’imbroglio per farti cambiare gestore e contratto (foto ANSA)

L’ultima truffa riguarda quella per il cambio di gestore telefonico. La nuova frontiera del falso corre sul filo del telefono.

Come funziona la truffa del cambio gestore

“Gentile cliente entro quattro giorni lavorativi ci saranno isolamenti sulla linea telefonica sulla sua utenza telefonica e internet per sostituzione tecnologica e passaggio totale in fibra”: è questo il messaggio aggressivo e scorretto che alcuni call center stanno utilizzando per attirare l’attenzione degli utenti. Una pratica scorretta che può rasentare la truffa secondo Mauro Antonelli dell’Unione Nazionale Consumatori.

La voce registrata continua: “Digiti il tasto 1 se è Tim, digiti il tasto 2 se è Fastweb, digiti il tasto 3 se è Wind…” e così via. Ignaro, il povero utente, digitando il numero della sua compagnia telefonica, viene contattato da una persona che finge di essere del gestore con cui ha il contratto e che gli offre un nuovo contratto, a cifre diverse e maggiorate, ingannandolo.

Come difendersi

Diventa quindi consigliabile inoltrare subito denuncia dei fatti accaduti alla polizia postale per tutelarsi da qualsiasi implicazione penale relativa a foto, nomi o dati “rubati” in modo illecito. E’ possibile segnalare il tutto anche sul sito dell’Antitrust.

