L’influencer e l’operazione per non avere figli: “Nessun pentimento. E mamme si diventa prima dei 30”

Un’influencer padovana 28enne ha raccontato che cinque anni fa si è fatta rimuovere le tube di Falloppio per non rimanere incinta. Un racconto, quello dell’influencer, che ha fatto molto discutere sui social. “La pillola mi causava diversi problemi – ha raccontato a L’Arena -. Inoltre sono una persona molto salutista e mi sentivo dopata. Il preservativo lo uso, e continuerò a farlo fino a quando non avrò un compagno stabile, ma non volevo convivere con l’ansia di restare incinta (…). Dal mio punto di vista un figlio va fatto entro i trenta, di certo non cambierò idea. Ho altri progetti, altri piani. Per chi fa interventi come quello che ho fatto io c’è comunque la possibilità di fare la fecondazione in vitro: me lo ha detto a titolo informativo uno dei medici che ho incontrato. Ma non mi interessa”.

L’intervento

“All’ospedale di Padova mi hanno cacciata, alcuni mi hanno detto che la mia richiesta era contronatura, altri che era illegale, quando invece basta essere maggiorenni per richiedere l’intervento. Ero pronta ad andare in Olanda quando, in un gruppo Facebook, alcune donne che avevano fatto questa operazione mi hanno suggerito di rivolgermi all’ospedale di Bussolengo: loro erano rinate, stavano benissimo, l’intervento non aveva causato loro alcuna conseguenza”. E cosa le ha detto la famiglia? “Mi hanno supportato fin da subito. Mia mamma mi ha compreso immediatamente, mio papà ha fatto un po’ di resistenza, era preoccupato perché temeva che me ne sarei pentita. Ma è bastato un dialogo sereno per chiarirci”.