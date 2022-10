Dopo i wurstel e i tramezzini al salmone, è la volta dei pancake al cioccolato. Il nuovo allarme per “possibile presenza di listeria monocytogenes” riguarda il marchio Bernard Jarnoux Crepier.

L’azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre, ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezione da 6) per rischio microbiologico.

Listeria nei pancake al cioccolato: non mangiateli

La raccomandazione ai consumatori è quella “di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione”. L’annuncio è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute oggi, 10 ottobre.

Cos’è la Listeria monocytogenes

L’infezione da listeria, anche detta listeriosi, è un’ infezione alimentare che prende il nome dal batterio che ne è la causa, il Listeria monocytogenes. Questo batterio si trova comunemente nel terreno e nell’acqua e può quindi facilmente contaminare ortaggi e verdure. L’infezione da listeria si può rilevare anche in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato.

Molti animali possono venire infettati dal batterio senza dimostrare sintomi apparenti. Come la maggior parte dei batteri, viene eliminata dai processi di pastorizzazione e cottura.

L’infezione si manifesta in due modi: dopo aver ingerito il cibo contaminato si potrebbe essere colpiti da forme di diarrea. C’è però una forma più invasiva detta anche “sistemica” che si può manifestare fino a tre mesi dopo. Questa forma, dall’intestino passa nel sangue e si diffonde nell’organismo arrivando al sistema nervoso dando vita a encefaliti, meningiti o forme acute di sepsi.

I soggetti più a rischio sono le persone con compromissione del sistema immunitario.

Forse dovresti anche sapere che…