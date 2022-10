Non ce l’ha fatta il 75enne di Bojano, in Molise, ricoverato in Terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso, che aveva contratto la listeriosi.

Le sue condizioni erano state definite da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse. L’uomo da giorni era in Rianimazione dopo aver ingerito un alimento contaminato da Listeria monocytogenes, probabilmente della ricotta.

Si è spento nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 ottobre. Sul caso è stata avviata una verifica dell’ufficio Igiene per risalire al tipo di alimento all’origine del contagio.

Cos’è la Listeria monocytogenes

L’infezione da listeria, anche detta listeriosi, è un’ infezione alimentare che prende il nome dal batterio che ne è la causa, il Listeria monocytogenes. Questo batterio si trova comunemente nel terreno e nell’acqua e può quindi facilmente contaminare ortaggi e verdure. L’infezione da listeria si può rilevare anche in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato.

Molti animali possono venire infettati dal batterio senza dimostrare sintomi apparenti. Come la maggior parte dei batteri, viene eliminata dai processi di pastorizzazione e cottura.

L’infezione si manifesta in due modi: dopo aver ingerito il cibo contaminato si potrebbe essere colpiti da forme di diarrea. C’è però una forma più invasiva detta anche “sistemica” che si può manifestare fino a tre mesi dopo. Questa forma, dall’intestino passa nel sangue e si diffonde nell’organismo arrivando al sistema nervoso dando vita a encefaliti, meningiti o forme acute di sepsi.

I soggetti più a rischio sono le persone con compromissione del sistema immunitario.

