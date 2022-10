Listeria, l’elenco dei lotti ritirati, dai wurstel ai tramezzini. L’ultimo ritiro dagli scaffali dei supermercati riguarda un lotto di prosciutto cotto.

Listeria, l’elenco dei lotti ritirati, dai wurstel ai tramezzini

Ma è soltanto l’ennesimo di una lista che ogni giorno aggiunge una voce. Dai wurstel ai tramezzini, dal gorgonzola al prosciutto il catalogo è pericolosamente voluminoso.

Prosciutto cotto Sapor di Cascina, listeria

Un lotto di Prosciutto Cotto Alta Qualità di marchio Sapor di Cascina è stato ritirato dal mercato per “possibile presenza di Listeria Monocytogenes”. Il produttore, Motta Srl con sede a Barlassina (MB), come si apprende sul sito del Ministero della Salute, ha disposto il richiamo del lotto 223467, distribuito da Penny Market e con scadenza 20 ottobre 2022, per “non conformità microbiologica”.

La raccomandazione è sempre la stessa: “non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso”.

Lotto Fontina Pascoli italiani, rischio Escherichia Coli

Ieri un lotto di Fontina Dop di marchio Pascoli italiani è stato ritirato dal mercato per “possibile presenza di Escherichia Coli, produttori di shiga tossina”. La Cooperativa Produttori Latte e Fontina, come si apprende sul sito del Ministero della Salute, ha disposto il richiamo del lotto C252105286, con scadenza 11 novembre 2022, per rischio microbiologico.

Lotto Gorgonzola Dolce Pascoli italiani, listeria

Nei giorni scorsi un lotto di Gorgonzola Dolce di Pascoli italiani era stato ritirato per possibile presenza del batterio listeria. L’allarme è scattato per “possibile presenza di listeria monocytogenes” in un lotto del Gorgonzola Dolce DOP di marchio Pascoli italiani.

Il Caseificio Gelmini Carlo, con sede a Besate (Milano) ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 218246252, venduto in confezione da 300 grammi nei negozi Eurospin, per rischio microbiologico.

Porchetta di Ariccia “Selezione alta qualità Iperal”, listeria

Il 14 ottobre l’avviso pubblico del richiamo delle confezioni di Porchetta di Ariccia Igp marchio ‘Selezione alta qualità Iperal’ per “possibile presenza di Listeria monocytogenes”. Il produttore è Prosciuttificio San Michele srl, con stabilimento a Lesignano De’ bagni in provincia di Parma. le confezioni sono da 90 gr. I lotti da richiamare, si legge nel documento, sono V232134, V232703, V233395, V234224, V234230, V235970, V236049, con scadenza il 30 ottobre 2022.

Pancake cioccolato Bernard Jarnoux Crepier, listeria

Il 10 ottobre l’avviso ha riguardato i pancake al cioccolato di marchio Bernard Jarnoux Crepier. L’azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre, ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto (venduto in confezione da 6) per rischio microbiologico.

Tramezzini salmone e maionese “Allegri sapori”, listeria

Il 5 ottobre l’avviso ha riguardato confezioni di tramezzini al salmone e maionese del marchio ‘Allegri Sapori’. L’azienda, si legge sul sito del ministero della Salute, ha disposto il richiamo dal mercato dei lotti del prodotto n. 22952 1 e n. 22952 2, segnalando la “presenza di LISTERIA monocytogenes”.

Wurstel di pollo Agricola Tre Valli, listeria

A fine settembre Agricola Tre Valli ha annunciato l’avvio “da diversi giorni di una procedura volontaria di ritiro di alcuni lotti di wurstel di propria produzione di concerto con le Autorità Competenti”.

E’ quando rende noto la ditta, che fa parte del gruppo Veronesi, in relazione ad alcuni dei casi clinici e alla presenza del batterio listeria rilevato in una confezione di wϋrstel di pollo.

Il ritiro, precisa il comunicato diffuso nel sito dell’azienda, riguarda esclusivamente quanto prodotto e rimasto in commercio dopo l’estate, identificabile con il bollo CE IT 04 M e data di scadenza fino al 5 dicembre 2022 compreso”.

