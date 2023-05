Listeria nella mozzarella, il ministero ritira un lotto dal mercato

Nuovo richiamo per il rischio di contaminazione da listeria. Questa volta a esserne interessato è un lotto di “Mozzarella della Valtrebbia” prodotta e commercializzata da Cascina Bosco Gerolo, nel Comune di Rivergaro, in provincia di Piacenza.

L’avviso è stato pubblicato dal ministero della Salute e il richiamo “per rischio microbiologico” riguarda il lotto 10-05-2023 con scadenza 30 maggio 2023 a causa, come si legge, della “presenza di Listeria Monocytogenes su 3 di 5 campioni”.

Listeria nella mozzarella, la nota dell’azienda

“L’area produttiva lattiero-caseario dell’azienda – informa in una nota Bosco Gerolo Valtrebbia – viene sottoposta come da normale iter di routine a procedure di analisi frequenti di auto-controllo richieste direttamente dall’azienda, all’istituto di analisi, questo come ogni stabilimento alimentare che si rispetti per accertare e garantire la qualità dei propri prodotti. Dalle ultime analisi effettuate in auto-controllo è emersa la presenza di Listeria Monocitogena su 3 campioni di 5 di mozzarella lotto 10-05-2023”.

“L’azienda stessa – viene precisato – ha provveduto ad inviare comunicazione alle autorità competenti e prontamente ha richiamato il prodotto da tutti canali di vendita. Al momento la produzione della mozzarella Valtrebbia, non è sospesa ma viene monitorata e analizzata ad ogni sua produzione prima che venga commercializzata. L’episodio non coinvolge altri prodotti della Cascina”. “Ci rammarica l’accaduto – conclude l’azienda -, lavoriamo per garantire la qualità dei nostri prodotti e essere trasparenti con tutti i nostri clienti”.

Cos’è la listeriosi

La Listeriosi, ovvero la malattia causata da questo batterio, può assumere diverse forme cliniche, la più comune è la gastroenterite che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione, ma può anche portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e setticemie. Nei mesi scorsi diversi prodotti erano stati ritirati per rischio di contaminazione da listeria come wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, prosciutto cotto, gorgonzola dolce, sfilacci di pollo e carne equina.

Forse dovresti anche sapere che…