Lite Sgarbi-Chef Rubio su Silvia Romano: volano insulti via Twitter (Credit Twitter)

ROMA – Lite tra Vittorio Sgarbi che chiede l’arresto di Silvia Romano e chef Rubio, alias del cuoco Gabriele Rubini.

La diatriba finita a insulti prende vita su Twitter, quando il critico d’arte in un cinguettio chiede l’arresto della cooperante Silvia Romano, liberata il 9 maggio.

Sgarbi scrive: “Se mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica”.

Per il critico d’arte, la conversione all’Islam della ragazza è complicità coi jihadisti: “O si pente o è complice dei terroristi”.

La risposta arriva da chef Rubio, che replica: “Perché non pensi a portarti in giro con donne di dubbia levatura morale invece di scrivere stron***”.

E aggiunge: “Silvia fu rapita da terroristi salafiti legati ad Al Qaida che non hanno nulla a che vedere con l’Islam. Capra!”.

Sgarbi lo attacca: “Ma perché non vai a lavarti le scodelle e non posi il vino, aspirante cuoco di periferia?”.

Lo chef risponde: “Non bevo da cinque anni, bertuccia. E ripeto, hai detto una stron***. Torna a pensa’ alla sor** da bravo”.

La lite tra Vittorio Sgarbi e Chef Rubio si fa ancora più feroce.

Il critico replica: “A forza di leccare alla corte dei 5 stelle vedrai che ti faranno impanare una melanzana su qualche rete Rai. Dai che ce la può fare, cozzaro!”.

E il cuoco: “Non m’en**** nessun partito però con quelle chiappette glabre che te ritrovi forse due colpetti a te potrei darli”.

“Ti svelo un segreto mio chiaro chiappette: la Rai e sionista quindi non mi chiamano e se me chiamano je do picche. Fammi sapere se ti stufi de la sor**”, conclude.

Anche stavolta Sgarbi risponde: “Se vuoi posso metterci una buona parola per farti prendere in una stazione di servizio della A-14. I panini almeno li sai fare?”. (Fonte: Twitter)