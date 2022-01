Le liti sui vaccini stanno mettendo in ginocchio migliaia di famiglie italiane. Coppie in crisi per tematiche scottanti come “E’ giusto vaccinarsi o meno?“, “I figli vanno vaccinati oppure no?“. Molti matrimoni stanno finendo proprio per divergenze insanabili tra i coniugi su queste tematiche che adesso sono diventate di fondamentale importanza.

Matrimoni che finiscono per divergenze sui vaccini, il parere del legale

Tgcom24.mediaset.it ha riportato delle dichiarazioni dell’avvocato matrimonialista Carmen Posillipo su questo argomento:

“A essere maggiormente contrari alla somministrazione del vaccino sono soprattutto gli uomini. Siamo al cospetto di un vorticoso giro di istanze. Si litiga sul vaccino. “Avvocato, può chiedere al mio coniuge il consenso per il vaccino a mio figlio?”. Oppure “Avvocato, può rispondere al mio coniuge che io per il momento il vaccino ai miei figli non voglio farlo?”. Queste sono le domande più comuni rivolte ai legali in tempo di Covid”.

Ora le liti sui vaccini, prima le problematiche emerse durante il lockdown

Queste liti sui vaccini sono la logica prosecuzione di quanto avvenuto durante il lockdown. Molte coppie sono scoppiate dopo aver convissuto 24h su 24. Infatti molti coniugi non erano abituati a stare contatto tutto il giorno.

I loro equilibri familiari sono stati spezzati proprio da questa quarantena forzata. Adesso, alcune coppie superstiti del lockdown si stanno comunque separando per incompatibilità di vedute sui vaccini.