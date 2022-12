Litiga con la madre. Poi esce di casa e devasta il bar Mazzaroni su via della Magliana a Roma. Vede arrivare i Carabinieri, scappa e si rifugia in un altro bar. L’uomo, alla fine viene bloccato e portato all’ospedale San Camillo. Il fatto è accaduto intorno alle 11 di lunedì 12 dicembre, scrive Leggo.

Esce di casa e devasta un bar su via della Magliana a Roma

All’ospedale San Camillo i medici hanno riscontrato un tasso alcolico elevatissimo. Qui è stato anche sottoposto ad esami tossicologici per vedere se fosse anche drogato.

L’uomo aveva litigato con la madre

I Carabinieri hanno poi scoperto che l’uomo avrebbe litigato furiosamente con la madre. La lite è avvenuta alle prime luci del mattino: nell’appartamento della donna erano già dovute intervenire alcune volanti della Polizia. L’uomo è infatti in libertà vigilata presso una struttura sanitaria da dove si era allontanato nella notte. Dopo la furiosa lite a casa della madre per motivi ancora da chiarire si è allontanato ed è andato in via della Magliana dove è entrato in un bar che ha poi danneggiato. E dopo la sparatoria all’assemblea di condominio a Fidene, e il serial killer di Prati, Roma è ancora una volta protagonista di un fatto di cronaca.

