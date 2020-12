Litiga con la moglie e percorre 400 chilometri a piedi: da Como a Fano in una settimana. L’uomo è stato multato per aver violato il coprifuoco.

Dopo aver litigato con la moglie ha deciso di percorrere 400 chilometri a piedi. A compiere questa impresa è stato un uomo di 48 anni residente in provincia di Como. Il 48enne è stato fermato dalla Polizia nelle Marche.

Agli agenti ha spiegato di aver percorso tutta quella strada a piedi. “Non ho usato nessun mezzo. In questi giorni ho mangiato e bevuto perché la gente che ho incontrato lungo il cammino mi ha offerto acqua e cibo. Sto bene. Sono solo un po’ stanco”.

Da Como a Fano a piedi, secondo Google Maps ci vogliono 90 ore

Come scrive Today, secondo Google Maps servono quasi 90 ore per percorrere quel tratto di strada. A patto però di usare la statale e di non fermarsi mai.

Il 48enne avrebbe impiegato una settimana per fare 400 chilometri a piedi, quanto dista Como da Fano. Dopo essere uscito di casa per smaltire la rabbia per la litigata ha iniziato a camminare per fermarsi poi solo per dormire.

L’uomo si è ritrovato a Fano. Su di lui pendeva intanto una denuncia di scomparsa presentata alla Questura di Como dalla moglie. Dopo l’identificazione l’uomo è stato portato in un hotel e il giorno dopo è stato raggiunto dalla moglie nel frattempo avvertita del ritrovamento del marito.

L’uomo, oltre al conto dell’albergo dovrà pagare e 400 euro di multa per aver violato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino (fonte: Today).