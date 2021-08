Aggredisce i Carabinieri nella caserma di Mongrando in provincia di Biella rifilando un calcio ad uno degli operatori. L’uomo, un 45enne residente in Valle Elvo, è stato arrestato.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 26 agosto ed è stata diffusa solo ora.

Aggredisce i Carabinieri in caserma: prima la lite con lo sconosciuto in sala d’aspetto

L’uomo era stato convocato dai militari per altre questioni che lo riguardavano: una volta in caserma si è messo a litigare con uno sconosciuto in attesa nella sala d’aspetto.

Quando i Carabinieri sono intervenuti per calmarlo, l’uomo ha colpito un militare con un calcio. Bloccato e reso inoffensivo, è stato quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Uomo armato di coltello aggredisce i Carabinieri e prende a calci le auto

A Reggio Calabria un nigeriano di 35 anni armato di coltello, lo scorso luglio ha aggredito i Carabinieri che lo avevano fermato e poi ha cominciato a prendere a calci le auto parcheggiate. Ha preso a calci anche l’auto dei carabinieri, che alla fine sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. L’uomo era già noto alla forze dell’ordine per altri episodi violenti di questo genere. Ammanettato, l’uomo è stato portato presso il carcere di Reggio Calabria.