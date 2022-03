Livigno, dove la benzina costa 1,482 al litro e il diesel 1,437: è corsa al pieno

A Livigno è corsa al pieno di benzina. In Alta Valtellina, infatti, il carburante in media costa un euro in meno al litro rispetto che al resto d’Italia perché senza iva ed accise.

Quanto costa la benzina a Livigno

Oggi, sabato 12 marzo, il prezzo nei distributori livignaschi è di 1,482 al litro per la benzina, di 1,437 per il diesel. Venerdì erano 1,366 la benzina e 1,253 il diesel. Non male in rapporto alla media nazionale dove ormai è stata abbondantemente sfondata la quota di 2 euro.

Perché a Livigno la benzina costa di meno?

A Livigno, rinomata località turistica e sciistica in provincia di Sondrio, si può fare il pieno di benzina spendendo poco perché il comune gode dello status di zona extradoganale. Una zona franca che risale alle speciali deroghe che la comunità locale riuscì a ottenere nel 1538 dalla contea di Bormio, successivamente confermate da normative e convenzioni succedutesi nel corso dei Secoli, e che il piccolo Comune ha sempre difeso, fino ad essere ribadito da una legge del 1910.

I clienti in fila

In queste ore raccontano le cronache locali i clienti stanno arrivando dal resto della Valtellina. A questo si aggiunge l’attrazione dei negozi nella via dello shopping esentasse, in quanto non c’è l’aggravio dell’Iva. E mai come oggi è continuo il via vai di auto per fare rifornimento, alle pompe di Livigno, senza contare l’ulteriore possibilità di riempire una tanica da dieci litri da portare con sé oltre al pieno. Il risparmio, per chi si trova in zona, è evidente.

ì