Livigno (Sondrio), motoslitta si ribalta, finisce in una scarpata e prende fuoco: un morto e un ferito grave

Blitz dice

La guerra, quella che vediamo in tv è la guerra degli altri. Ci dispiace, ci preoccupa, ci inquieta, talvolta ci commuove. Per come ce la fa vedere la tv è soprattutto una sequenza di dolori e drammi di famiglie in fuga, mamme stremate, donne in lacrime, bambini spauriti e feriti, sangue di civili caduti. Il […]