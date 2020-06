E’ morto ad appena 17 anni Andrea Matteucci, in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto sabato notte a Livorno. Arrestata una ragazza di 22 anni per omicidio stradale.

La tragedia si è consumata intorno all’1.30 di notte: il ragazzino si è scontrato con un’auto che procedeva in senso contrario in via Pensieri, all’altezza dell’incrocio con via Macchiavelli.

Al volante dell’automobile una giovane di 22 anni, risultata positiva all’alcol test. La donna si trova ora ai domiciliari, dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale aggravato.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia con un’ambulanza e il medico del 118 che hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Effettuati i rilievi tecnici la polizia municipale è ancora al lavoro per ricostruire la precisa dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro in raccordo con il pm di turno. (Fonte: Ansa).

Andrea Matteucci, il ricordo su Facebook

Andrea Matteucci era un’atleta della Libertas Runner di Livorno. La stessa società lo ha salutato con un commovente post su Facebook.

“Un tragico incidente questa notte ha portato via Andrea Matteucci, giovane brillante velocista che correva in maglia amaranto”.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un ragazzo così giovane. Noi tutti e il Campo Scuola da oggi saremo un po’ più vuoti. La Libertas tutta si stringe alla famiglia nel cordoglio e nel ricordo di Andrea”. (Fonte: Facebook).