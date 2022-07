Livorno, panico in tangenziale: tra le auto c’è un anziano con la carrozzina elettrica

Un anziano, non si sa bene se per errore o per sottovalutazione del pericolo, è finito con la sua carrozzina elettrica in tangenziale. Tutto è avvenuto a Livorno.

Cosa è successo

L’anziano, come raccontano i giornali locali, è prima finito in tangenziale e poi in superstrada tra gli svincoli di Livorno centro e Porta a Terra, creando una lunga fila di auto e rischiando di essere travolto.

L’allarme

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono subito messi in contatto con la polizia municipale. Gli agenti sono subito intervenuti sul posto affiancando la carrozzina e mettendo in sicurezza l’anziano.

Racconta la Nazione:

“Proprio alcuni automobilisti hanno segnalato il fatto alla polizia municipale, intervenuta con una pattuglia, e alla polizia che è intervenuta con una volante mettendo in sicurezza l’anziano. L’uomo è stato raggiunto e scortato da una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e quindi accompagnato in sicurezza su una strada da lui percorribile”.