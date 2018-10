LIVORNO – Un carabiniere di 51 anni si è tolto la vita nella mattinata di martedì 30 ottobre sparandosi con la pistola d’ordinanza. Il militare si è ucciso all’interno del comando provinciale dell’Arma su viale Fabbricotti, a Livorno, e più precisamente nel bagno del suo ufficio. Al momento non si conoscono i motivi del gesto.

Sconvolti tutti i colleghi, da chi ha scoperto il corpo del 51enne originario di Massa, fino ai comandanti dei vari reparti dell’Arma.

“È un momento sconvolgente, un momento di grandissimo dolore per tutti noi”, dicono a Il Tirreno dal comando provinciale di Livorno dopo il dramma, mentre proseguono tutti gli accertamenti del caso. A partire dall’autopsia sul corpo del carabiniere, che è stata disposta dal magistrato di turno in via precauzionale.