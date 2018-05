LIVORNO – Il solaio della scuola è crollato all’improvviso intorno alle 8.20 di mattina e un professore è precipitato per tre metri, cadendo al piano di sotto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ accaduto all’esterno di un laboratorio del Colombo, istituto di Livorno, e il docente ha riportato dei traumi alla schiena.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo voleva aprire una finestra e per farlo ha scavalcato una ringhiera che delimita un ballatoio non praticabile che si trova all’esterno dell’aula. L’uomo però ha camminato sul solaio, fatto in cartongesso, e lo ha sfondato con il suo peso.

Il docente è così precipitato al piano di sotto e ha riportato ferite lievi. Subito sono scattati i soccorsi e l’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale in codice giallo. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e gli ispettori della medicina del lavoro.