LIVORNO – Schianto fatale a Livorno, tra un camion e una volante della polizia. Un agente, Fabio Baratella, è morto sul colpo, mentre un collega che viaggiava con lui sull’auto di servizio è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello (Pisa).

La tragedia si è consumata mercoledì sera, intorno alle 19, in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale di Livorno. Altre tre persone sono rimaste ferite nell’incidente e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Per l’agente Baratella, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, non c’è stato niente da fare, mentre il collega è stato trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso.

Nell’incidente, oltre alla pattuglia, sarebbero rimasti coinvolti anche un mezzo pesante e altri due veicoli. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di uno scontro frontale tra due delle auto coinvolte, ma la dinamica è tuttora al vaglio della polizia municipale che è arrivata sul posto insieme alla stradale e alla polizia per i rilievi.

Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha espresso “profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Fabio Baratella, deceduto nell’espletamento del servizio”.

Gabrielli, si legge in una nota, “segue con partecipazione l’evolversi delle condizioni di salute dell’altro componente della pattuglia della Polizia Stradale, Vice Ispettore Gino Gabrielli, rimasto gravemente ferito. Ha espresso inoltre un augurio di pronta guarigione alle altre persone coinvolte nel drammatico incidente”.