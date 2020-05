LIVORNO – Un motociclista di 58 anni è morto in un incidente a Livorno. La vittima, Marco Fortuna, si è scontrato con la sua moto contro un suv in via Mondolfi.

I vigili urbani hanno ricostruito la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 26 maggio. La moto si è scontrata con l’auto e il motociclista è stato sbalzato al centro della carreggiata.

Immediato l’allarme al 118. I tentativi di rianimazione sono avvenuti sia in strada che in ospedale. Ma per il 58enne non c’è stato niente da fare

La vittima, a causa dei traumi subiti, è andato in arresto cardiaco più di una volta e una persona che passava in zona, riporta Livorno Today, accortasi della gravità della situazione, ha subito iniziato il massaggio cardiaco nel disperato tentativo di salvargli la vita.

La strada è rimasta a lungo chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia municipale, con inevitabili ripercussioni per il traffico.