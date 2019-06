LIVORNO – Tragico scontro tra un tir, tre auto e una bisarca la mattina del 25 giugno sulla Fi-Pi-Li, all’altezza dell’uscita per Livorno Porto. Il bilancio è di 2 morti e 4 feriti, di cui uno grave. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Cisanello di Pisa.

La dinamica è ancora in via di accertamento sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e 5 ambulanze del 118 con due auto medicalizzate insieme al Pegaso.

Secondo una prima ricostruzione, il tamponamento si verificato intorno alle 8,30 all’altezza di Stagno tra una cisterna di gasolio, una bisarca e tre autovetture. Anna Maria Carmini, una donna di 75 anni, è morta sul colpo nello schianto. L’altra vittima invece è morta in ospedale, dove era stata trasportata in elicottero. I feriti, di cui uno grave, sono stati trasferiti in ospedale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs di cui una con medico, una della Misericordia con medico, una della Croce Rossa di Livorno, una da Marina di Pisa, due medicalizzate, la polizia stradale per i rilievi e una squadra dei vigili del fuoco. (Fonte ANSA e Livorno Today)