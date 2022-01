Putiferio in un istituto superiore di Livorno per un video amatoriale che mostra due studenti mentre hanno rapporti intimi all’interno della scuola. Nel giro di poche ore, il filmato è diventato popolare sia nelle chat degli studenti, che in quelle dei professori. Ed è arrivato addirittura ai genitori degli alunni che frequentano la classe dove è avvenuto il rapporto intimo.

Due studenti di una scuola di Livorno hanno avuto rapporti intimi in classe

Infatti, come riporta livornotoday.it, il rapporto intimo tra questi studenti di Livorno sarebbe avvenuto dentro una classe dell’istituto superiore. I due studenti lo avrebbero consumato in finestra. Cioè la studentessa si sarebbe seduta su un cornicione di una delle finestre della classe e quindi sarebbe stata ben visibile anche dall’esterno.

Il video amatoriale dei due studenti di Livorno è diventato virale sui cellulari

Ed infatti il video amatoriale sarebbe stato girato da uno o più studenti che si trovavano all’esterno dell’edificio. Avrebbero notato la coppia in rapporti intimi e li avrebbero ripresi dall’esterno dell’edificio. Da lì a poco, il video sarebbe girato di cellulare in cellulare fino a diventare virale.

I professori che lo hanno ricevuto, avrebbero segnalato con tempestività l’accaduto ai dirigenti scolastici. Sull’argomento, sarebbe stata attenzionata anche la polizia postale che starebbe svolgendo tutte le indagini del caso per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.