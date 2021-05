Un tunisino di 22 anni ha minacciato due poliziotti che lo avevano fermato in piazza della Repubblica a Livorno per un controllo. Il giovane tra le altre cose, non ha voluto dire il suo nome, e sarà così denunciato oltre che per i reati di minacce a pubblico ufficiale e rifiuto rifiuto di fornire le proprie generalità.

Minaccia poliziotto che lo aveva fermato, era stato già espulso e poi rimpatriato

Il ragazzo avrebbe detto “ti taglio la gola”, rivolgendosi ad uno degli agenti che lo avevano fermato. Identificato una volta in questura, è stato già accompagnato nel centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza ed espulso dall’Italia.

Come scrive Il Tirreno, si tratterebbe di un giovane che durante la manifestazione in ricordo di Fares Shgater, il 25enne annegato nel Fosso Reale di Livorno mentre veniva in seguito dalla Polizia, “si era evidenziato per violente esternazioni contro le forze dell’ordine”, spiega la questura. Il giovane era già stato respinto nel 2017 in Sicilia.