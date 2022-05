Livorno, uomo di 73 anni morto durante una seduta di fisioterapia: carabinieri indagano sull’accaduto

Un uomo di Livorno, di 73 anni, è morto durante una seduta di fisioterapia. Sul fatto indagano i carabinieri.

Livorno, uomo muore improvvisamente durante una seduta di fisioterapia

Come scrive yeslife.it, un uomo di 73 anni sarebbe morto improvvisamente mentre si sottoponeva ad una seduta riabilitativa. Sarebbero stati inutili tutti i tentativi di soccorso per l’anziano.

Come scrive yeslife.it, un uomo sarebbe morto mentre si trovava in un centro di fisioterapia, in via Aurelio Lampredi a Livorno. Non sarebbe ancora chiara la dinamica dei fatti, ma sembra, come appreso da Il Tirreno, che l’anziano si fosse recato presso la struttura e stesse svolgendo una seduta riabilitativa, quando è stato colto da un malore ed è morto in pochi istanti davanti alle persone presenti all’interno del centro.

Livorno, uomo muore durante seduta di fisioterapia: in corso le indagini dei carabinieri

A nulla sono valsi tutti i tentativi di rianimazione, non c’è stato più nulla da fare.

Come conclude yeslife.it, sul posto, oltre ai soccorsi, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Livorno. I militari dell’Arma hanno provveduto agli accertamenti del caso raccogliendo anche le testimonianze dei presenti.