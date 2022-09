A Lizzano, in provincia di Taranto, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione di via Ariosto 5. Due operai, che in quel momento erano al lavoro, sono stati travolti dalle macerie. Uno di loro è morto, mentre l’altro è stato estratto vivo. È accaduto poco dopo mezzogiorno di oggi, 15 settembre, quando la palazzina elevata fino al primo piano, è crollata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO